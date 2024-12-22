تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان اليوم الأحد نحو البطولات المختلفة التي تشهد مباريات نارية بين مختلف الأندية.

وحرصًا منا نحن فريق عمل موقع الفجر الرياضي فإننا نقدم لكم كل ما يتعلق بمواعيد مباريات اليوم الأحد في مختلف المسابقات والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس الخليج العربي والقنوات الناقلة

العراق X اليمن – الساعة 4:25 عصرا على قناة الكويت الرياضية

السعودية X البحرين – الساعة 7:30 مساء على قناة الكويت الرياضية

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي X شباب بلوزداد – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون X تشيلسي – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1

فولهام X ساوثهامبتون – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN SPORTS XTRA 2

ليستر سيتي X وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN SPORTS XTRA 1

مانشستر يونايتد X بورنموث – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

توتنهام X ليفربول – الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فالنسيا X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

ريال مدريد X إشبيلية – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ليجانيس X فياريال – الساعة 7:30 مساء

لاس بالماس X إسبانيول – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN SPORTS XTRA 3

ريال بيتيس X رايو فاليكانو - الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



روما X بارما – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

فينيزيا X كالياري – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

أتالانتا Xإمبولي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مونزا X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



بوخوم X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا على قناةbeIN Sports HD 7

فولفسبورج X بوروسيا دورتموند – الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 5

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة

بوردو X ستاد رين – الساعة 3:45 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

موتزيج X ستاد ريمس – الساعة 3:45 عصرا على قناةbeIN Sports HD 9

سانت جيان X موناكو – الساعة 3:45 عصرا على قناةbeIN Sports HD 5

سانت إيتيان X مارسيليا – الساعة 3:45 عصرا على قناةbeIN Sports HD 4

إف سي 93 X أنجيه – الساعة 6:30 مساء

جينجان X كان – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

سان فيلبيرت X كويفيلي – الساعة 6:30 مساء

سوشو X كليرمونت فوت – الساعة 6:30 مساء

ثيونفيل X فالنسيان – الساعة 6:30 مساء

فيرزون X لو مان – الساعة 6:30 مساء

أوكسير X دانكيرك – الساعة 6:30 مساء

لانس X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس الإمارات والقنوات الناقلة

الوصل X بنى ياس – الساعة 2:50 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية

العين X الجزيرة – الساعة 5:45 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة



جازينتاب X أنطاليا سبور – الساعة 12:30 ظهرا

قيصري سبورX جالاتا سراي – الساعة 3 عصرا

جوزتبه X تشايكور ريزا سبور – الساعة 3 عصرا

طرابزون سبور X بودريم سبور – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 9

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني للمحترفين والقنوات الناقلة



بروكسي X القناة – الساعة 2:30 ظهرا

كهرباء الإسماعيلية X سبورتنج – الساعة 2:30 ظهرا

وادي دجلة X منتخب السويس – الساعة 2:30 ظهرا على قناة 2 on time sport

الترسانة X الداخلية – الساعة 5 مساء على قناة 1 on time sport

