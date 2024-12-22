أسعار البقوليات اليوم الاحد 22-12-2024 في أسواق ومحال محافظة قنا

محافظات
بوابة الفجر

 

شهدت أسعار البقوليات في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاحد، بجميع منافذ المحافظة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار البقوليات اليوم، في مراكز محافظة قنا.

 أسعار البقوليات اليوم

سعر البقوليات اليوم..  الفاصوليا البيضاء من 80 وحتى 75 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  اللوبيا بلغ 65 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  غلة الفيشار 40 جنيها.

- سعر البقوليات اليوم.. الفول المدمس المعبا 500 جرام بمنافذ التموين 8 جنبهات.

سعر البقوليات اليوم.. كيلو الفول المدمس في المحلات التجارية الخاصة من 30 وحتى 35 جنيها.

 

- سعر البقوليات اليوم.. الحمص في المحلات التجارية الخاصة، حبة صغيرة 40 جنيها، والحبة الكبيرة من 55 جنيها إلى 60 جنيهًا.

- تعرف على أسعار المكرونة في أسواق قنا

 

سعر البقوليات اليوم..  المكرونة المعبأ 800 جرام، بمنافذ التموين 15 جنيها.

بينما في المحلات التجارية تنوعت الأسعار حسب الحجم على النحو الاتى:

البقوليات اليوم.. الملكة مكرونة 400 جرام بسعر 11 جنيها.

البقوليات اليوم.. مكرونة مصرية 500 بسعر 11.5جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  مكرونة 350 جرام بسعر 8 جنبهات.

البقوليات اليوم.. مكرونة داندى 300 جرام بسعر 7.5 جنيه

البقوليات اليوم.. ريجاتا مكرونة 400 جرام بسعر 11 جنيها.

البقوليات اليوم.. ايطاليانو مكرونة 400 جرام بسعر 11جنيها.

البقوليات اليوم.. عواد مكرونة كيلو 28 جنيها.

البقوليات اليوم.. الملكة مكرونة كيلو 27 جنيها.

 سعر البقوليات اليوم..  كيلو المكرونة ولسان العصفور والشعرية الفاخر في المحلات التجارية بلغ من 28 إلى 25 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  الملح 300 جرام معبا واحد جنيه.

سعر البقوليات اليوم..  لتر اللبن زنة 450 بلغ سعره 30 جنيها، وزنة 900 بلغ 40 جنيها.

أسعار البقوليات اليوم الاحد 22 علامات الحمل 2024 في أسواق ومحال محافظة قنا محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار البقوليات قنا فول قنا أسعار قنا

مواد متعلقة

مدير عام تعليمية نجع حمادي يعقد اجتماعا مهما بمديري المدارس.. تعرف التفاصيل

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-12-2024 في محافظة قنا

تعيين المهندس تاج جلال رئيسًا لمركز نجع حمادي خلفا لاشرف أنور

تعيين الدكتور محمد حلمي رئيسًا لمركز ومدينة قنا خلفًا لتمساح

عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم السبت 21-12-2024 في محافظة قنا

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم السبت 21-12-2024 في محافظة قنا

أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم السبت 21-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم السبت 21-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن.. شاهد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | الدوري الإسباني

عاجل| جهاز مدينة 15 مايو يثير جدلًا بعد قطع مواسير المياه لإجبار السكان على تركيب عدادات كودية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024: استقرار في البنوك المصرية

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

أسعار الذهب اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024: تفاصيل أسعار العيارات في السوق المصرية والعالمية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 22 ديسمبر 2024

الفنانة رانيا يوسف تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب