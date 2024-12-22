دون إصابات.. الاستماع لأقوال شهود العيان بحريق مطعم تفويله بشارع فيصل

حوادث
حريق مطعم تفويله
حريق مطعم تفويله

تباشر النيابة العامة، التحقيق في نشوب حريق بمطعم تفويله بشارع فيصل، وتستمع لأقوال شهود العيان لكشف كواليس الواقعة.

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق هائل اندلع في مطعم تفويلة بشارع فيصل، دون حدوث إصابات أو وفيات.

وأنه تم الدفع بعدد من السيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات، وأسفر الحريق عن تضرر العقار الذي به المطعم بشكل كبير، وجاري حصر الخسائر.

حريق بمطعم  في فيصل

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمطعم تفويله بشارع فيصل، انتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

ويستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمطعم لكشف سبب الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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