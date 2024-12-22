محافظ أسيوط يفتتح أعمال التطوير بمستشفى الرمد



افتتح اللواءهشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الأحد أعمال التطوير بمستشفى الرمد بحي شرق مدينة أسيوط والتي تأتي في إطار أعمال التطوير الجارية بالقطاع الصحي واستمرارًا للإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة الإمكانيات والتقنيات المتطورة بالمستشفيات وتزويدها باحتياجاتها من التجهيزات والمعدات بما يمكنها من أداء مهامها في تقديم الخدمات العلاجية بشكل لائق

ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة والدكتورة كرستين تادرس مدير مستشفى الرمد بأسيوط وعدد من قيادات مديرية الصحة

وحيث افتتح محافظ أسيوط غرفة عمليات جديدة، وأحدث الأجهزة الخاصة بأمراض الرمد كجهاز تفتيت المياة البيضاء بالفيكو، جهاز عمليات الشبكية، وميكروسكوب جراحي لعمليات العيون الدقيقة

وتفقد المحافظ أقسام مستشفى الرمد للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة حيث بدأ بعيادات الإستقبال وغرف الكشف والصيدلية ومركز المعلومات ومركز أبحاث العيون وتفقد أجهزة المستشفى الحديثة، واستمع إلى شرح من مديرة المستشفى للخدمات المقدمة للمرضى وأعمال المبادرات الرئاسية الصحية بالمستشفى الكشف المبكر على المياه الزرقاء جلوكوما وكما إلتقى بعض المرضى واطمأن منهم على الخدمات الطبية المقدمة لهم فضلًا عن متابعته لسير العمل بأقسام وغرف العمليات الصغرى والوسطى والكبرى والتي تستقبل المرضى من مختلف قرى ومراكز المحافظة وبخاصة العلاج على نفقة الدولة، وافتتح عيادة كبار السن وذوي الهمم ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

واستكمل المحافظ جولته بتفقد العيادات الخارجية والتقى بعض المرضى للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لهم وعلى الوضع الصحي للمرضى موجهًا بحسن معاملة المرضى والحفاظ على الأجهزة والمعدات الحديثة بأقسام المستشفى وتدريب العاملين من أطباء وتمريض على كيفية التعامل مع تلك الاجهزة وإجراء الصيانة لها أولًا بأول لتعظيم الإستفادة منها وضمان إستمرار تقديم الخدمات لأطول فترة ممكنة.

وأعلن محافظ أسيوط عن إطلاق حملة توعية للكشف المجاني عن مرض المياة الزرقاء الجلوكوما ضمن المبادرة الرئاسية والتي تشمل الفحص المجاني بصفة يومية لمرضي المياه الزرقاء من خلال قياس ضغط العين، وفحص زاوية التصريف داخل العين، والكشف صحة العصب البصري، وقياس مجال وحدة البصر فضلًا عن تقديم التوعية الصحية عن أسباب المرض وأعراضه والفئات الأكثر عرضة له وكيفية الإكتشاف المبكر والعلاج ودور المريض في العلاج وخطورة إهماله.

وأشاد اللواء هشام أبوالنصر بما تم إنجازه من أعمال تطوير وتحديث للخدمة الصحية المقدمة في مجال الرمد والتي أصبحت من أحدث المستشفيات على مستوى محافظات الصعيد وهو ما يأتي في إطار إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى القطاع الصحي وتقديم الخدمة الصحية للمرضى تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمة طبية لائقة للمرضى وتلبية احتياجاتهم في التخصصات المختلفة مؤكدًا على إستمرار جولاته الميدانية والمفاجئة التي تستهدف المستشفيات والوحدات الصحية بقرى ومراكز المحافظة للاطمئنان على سير العمل والتأكد من مدى جودة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين