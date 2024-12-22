تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
محمد صلاح
محمد صلاح

يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره توتنهام هوتسبير، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-2025.

ليفربول يحل ضيفا على توتنهام في البريميرليج

ويستضيف ملعب توتنهام هوتسبير، المواجهة النارية بين ليفربول والسبيرز، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من مسابقة البريميرليج، تحت صافرة الحكم الإنجليزي صامويل باروت.

ويغيب عن صفوف ليفربول الثنائي الإيرلندي كونور برادلي والفرنسي إبراهيما كوناتي، بسبب الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا.

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تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة توتنهام

▪︎حراسة المرمى: أليسون بيكر.

▪︎خط الدفاع: أندرو روبرتسون - جو جوميز - فيرجل فان دايك - ألكسندر أرنولد.

▪︎خط الوسط: اليكسيس ماك أليستر - سوبو سلاي - ريان جرافينبيرش.

▪︎خط الهجوم: لويس دياز - دييجو جوتا - محمد صلاح.

ويتصدر الريدز ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 36 نقطة، من 15 مباراة، بفارق نقطتين عن صاحب مركز الوصافة فريق تشيلسي، والذي يمتلك 34 نقطة من 16 مباراة.

موعد مواجهة ليفربول وتوتنهام في البريميرليج

ومن المقرر، أن تقام المواجهة يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة ليفربول وتوتنهام في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD1، وسيتولى المعلق الجزائري المميز حفيظ دراجي، التعليق على أحداث اللقاء.

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