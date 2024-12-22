تشكيل تشيلسي المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يستعد تشيلسي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره إيفرتون، في إطار منافسات بطولة البريميرليج، لموسم 2024-2025.

إيفرتون يستضيف تشيلسي في البريميرليج

ويستضيف ملعب غوديسون بارك، المواجهة القوية بين إيفرتون وتشيلسي، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي، تحت صافرة الحكم كريس كافانا.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة إيفرتون في البريميرليج

▪︎حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

▪︎خط الدفاع: ريناتو فيجا - ليفي كولويل - توسين أدارابيويو - مالو جوستو.

▪︎خط الوسط: إنزو فرنانديز - مويسيس كايسيدو - كول بالمر.

▪︎خط الهجوم: بيدرو نيتو - جادون سانشو - نيكولاس جاكسون.

ويحتل البلوز وصافة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 34 نقطة، من 16 مباراة، بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، من 15 مواجهة.

موعد مواجهة تشيلسي وإيفرتون في البريميرليج

من المقرر، أن تقام مواجهة البلوز وإيفرتون، الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بتوقيت مصر وفلسطين، والخامسة بتوقيت السعودية وقطر، والسادسة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة إيفرتون وتشيلسي في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات البريميرليج لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein spirts HD2، وسيتولى المعلق التونسي المتألق عصام الشوالي، التعليق علي أحداث اللقاء.