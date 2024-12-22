أسعار الذهب اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024: تفاصيل أسعار العيارات في السوق المصرية والعالمية

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 استقرارًا في عمليات البيع والشراء، بالتزامن مع إجازة سوق الصاغة المصرية.

يأتي هذا بعد تراجع كبير في الأسعار خلال الأيام الماضية، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 بقيمة 70 جنيهًا في آخر تحديث.

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

وفقًا للشعبة العامة للذهب، استقرت أسعار المعدن الأصفر اليوم على النحو التالي:

1. سعر الذهب عيار 24

استقر عند 4258.71 جنيه للجرام.

2. سعر الذهب عيار 21

استقر عند 3750 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

3. سعر الذهب عيار 18

استقر عند 3214.29 جنيه للجرام، ويُعد خيارًا مناسبًا لمن يبحثون عن أسعار أقل.

4. سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 30300 جنيه، مع الحفاظ على استقرار السعر منذ أمس.

أسعار الذهب عالميًا بالدولار

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الأحد 2623 دولارًا للأوقية، مما يعكس استقرارًا في الأسواق العالمية بعد تذبذب ملحوظ في الفترات الماضية.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

مع الاستقرار الحالي، تترقب الأسواق ارتفاعًا محتملًا في أسعار الذهب مع بداية العام الجديد 2025، مدفوعة بالطلب المتزايد وتغيرات الأسواق العالمية.