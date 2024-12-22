عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاحد 22-12-2024 في محافظة قنا

محافظات
بوابة الفجر

 

شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاحد، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

الوحدات

السعر بالجنيه

سعر الذهب عيار 24

4،309 جنيه

سعر الذهب عيار 22

3،950 جنيه

سعر الذهب عيار 21

3،770 جنيه

سعر الذهب عيار 18

3،232 جنيه

سعر الذهب عيار 14

2،513 جنيه

سعر الذهب عيار 12

2،154 جنيه

سعر الجنيه الذهب

30،160 جنيه

سعر أونصة الذهب

134،009.90 جنيه

سعر كيلو الذهب

4،309،000 جنيه

 

 

كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم

 

الوحدات

السعر بالجنيه

سعر الذهب عيار 24

4،309 جنيه

سعر الذهب عيار 22

3،950 جنيه

سعر الذهب عيار 21

3،770 جنيه

سعر الذهب عيار 18

3،232 جنيه

سعر الذهب عيار 14

2،513 جنيه

سعر الذهب عيار 12

2،154 جنيه

سعر الجنيه الذهب

30،160 جنيه

سعر أونصة الذهب

134،009.90 جنيه

سعر كيلو الذهب

4،309،000 جنيه

 

 

 

سعر المصنعية والدمغة

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب

  1. ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.
  2. قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.
  3. عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.
  4. محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.
  5. زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
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