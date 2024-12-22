أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الاحد 22-12-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاحد، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:

الحجم السعر ربع جرام 1،370 جنيه نصف جرام 2،635 جنيه 1 جرام 4،805 جنيه 2.5 جرام 11،971 جنيه 5 جرام 23،410 جنيه 10 جرام 46،805 جنيه 20 جرام 93،490 جنيه نصف اونصة 74،000 جنيه اونصة 145،985 جنيه 50 جرام 232،110 جنيه 100 جرام 464،220 جنيه ربع كيلو 1،153،865 جنيه نصف كيلو 2،307،190 جنيه كيلو 4،612،235 جنيه

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب