سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024: استقرار في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، وذلك بعد ارتفاعه خلال الأسبوع الماضي.

نستعرض خلال السطور التالية أسعار الدولار وفقًا لآخر تحديثات البنوك المصرية.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

1. سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الشراء: 50.88 جنيه

50.88 جنيه سعر البيع: 50.98 جنيه

2. سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الشراء: 50.85 جنيه

50.85 جنيه سعر البيع: 50.95 جنيه

3. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 50.85 جنيه

50.85 جنيه سعر البيع: 50.95 جنيه

4. سعر الدولار في بنك مصر

سعر الشراء: 50.85 جنيه

50.85 جنيه سعر البيع: 50.95 جنيه

5. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 50.86 جنيه

50.86 جنيه سعر البيع: 50.96 جنيه

6. سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 50.86 جنيه

50.86 جنيه سعر البيع: 50.96 جنيه

أسعار الدولار اليوم

يواصل الدولار استقراره في أول أيام العمل بالبنوك هذا الأسبوع بعد موجة الارتفاعات الأخيرة.

يشير هذا الثبات إلى استقرار نسبي في أسواق الصرف الأجنبية داخل مصر، على الرغم من التوقعات المتزايدة بشأن إمكانية حدوث تغييرات في الأسعار خلال الأيام المقبلة.