إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري مسطرد بشبرا الخيمة

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري مسطرد بشبرا الخيمة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر التخصصي للعلاج واتخاذ اللازم وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري مسطرد ووجود عددا من المصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى كوبرى مسطرد اتجاه مدينة السلام، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم ورفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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