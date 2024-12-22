ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه

حوادث
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إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 
 

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). 
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريبًا). 
 

إدارة العامة لمكافحة المخدرات أجهزة وزارة الداخلية 40 مليون جنيه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

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