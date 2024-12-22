حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، الموافق 22 ديسمبر 2024، في ظل فصل الشتاء الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر. 

وتوقعت الهيئة تأثير المنخفضات الجوية التي تتسبب في حالة من عدم الاستقرار، بما في ذلك سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

توقعات الطقس اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

نهارًا:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: طقس مائل للبرودة.
  • السواحل الشمالية وشمال الصعيد: طقس مائل للبرودة مع احتمالية تساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.
  • جنوب سيناء وجنوب الصعيد: طقس معتدل.

ليلًا:

  • طقس بارد إلى شديد البرودة، خاصة في شمال الصعيد ووسط سيناء.

ظواهر جوية بارزة

الشبورة المائية:

  • تظهر الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والمسطحات المائية من الفجر وحتى التاسعة صباحًا.

الصقيع وحبات البرد:

  • تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.
  • احتمالية تساقط حبات البرد على قمم سانت كاترين.

أمطار خفيفة:

  • فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

حالة البحرين

البحر المتوسط:

  • الحالة: معتدل إلى مضطرب.
  • ارتفاع الموج: من 1.5 متر إلى 2.5 متر.
  • اتجاه الرياح: جنوبية غربية.

البحر الأحمر:

  • الحالة: معتدل.
  • ارتفاع الموج: من 1.5 متر إلى 2.25 متر.
  • اتجاه الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المنطقةالعظمىالصغرى
القاهرة والوجه البحري2012
السواحل الشمالية2010
شمال الصعيد206
جنوب الصعيد2411

نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين

  • ارتداء ملابس ثقيلة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
  • توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية.
  • متابعة تحديثات الطقس لتجنب تأثير الأمطار أو الظواهر الجوية على الخطط اليومية.
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