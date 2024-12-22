كشف ملابسات مقطع فيديو زعم خلاله أحد الأشخاص سرقة مشغولات فضية من محله بالقاهرة

حوادث
ارشفية
ارشفية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى زعم خلاله أحد الأشخاص "مالك محل مشغولات فضية بالقاهرة " سرقة مشغولات فضية من المحل الخاص به بالقاهرة. 
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة عابدين من الشاكى بإكتشاف المذكور سرقة مشغولات فضية مختلفة الأنواع من داخل المحل الخاص به وإتهم سيدتان قامتا بالدخول للمحل وطلبا منه عرض بعض المشغولات وأثناء ذلك قامتا بمغافلته وسرقته ولإذا بالفرار. 


عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبتا الواقعة (سيدتان "لهما معلومات جنائية"- مقيمتان بمحافظة القاهرة).. وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط ( المسروقات المستولى عليها)، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المشغولات الفضية المستولى عليها بالبيع لدى عميلين "سيئا النية" (مديرا محلين للمصوغات بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة)، وتم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الفضية المستولى عليها. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

الإجراءات الاجتماعي المشغولات الفضية بمحافظة القاهرة

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