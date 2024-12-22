انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي وإصابة 5 أشخاص

محافظات
بوابة الفجر

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي حادثًا مروعًا، حيث انقلبت سيارة ميكروباص محملة بالركاب أثناء سيرها باتجاه مركز الفيوم، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور مركز شرطة الفيوم يُفيد بوقوع الحادث. 

وأشارت غرفة عمليات شرطة النجدة إلى انقلاب السيارة نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها.

txt

قافلة طبية من 10 تخصصات لتقديم الرعاية الصحية للأولى بالرعاية فى الفيوم

txt

السيطرة على حريق مخزن في الفيوم دون وقوع إصابات

على الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي بدأت التحقيق لكشف ملابسات الحادث وضمان اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

اسيوط الصحراوى إصابة 5 أشخاص الأجهزة الأمنية الصحراوي الغربي انقلاب ميكروباص انقلاب السيارة سيارات الإسعاف سيارة ميكروباص طريق اسيوط الصحراوى الغربى طريق اسيوط الصحراوى مديرية أمن الفيوم مركز شرطة الفيوم مستشفى الفيوم العام

مواد متعلقة

"الحصاد الأسبوعي لأوقاف الفيوم".. نشاط مكثف في الدعوة والتوعية المجتمعية

9661 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجًا بالفيوم

الفيوم تشهد ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون في حدث عالمي فريد

عاجل.. كامل غطاس سكرتير عام لمحافظة الفيوم

أوقاف الفيوم تنظم 150 ندوة علمية للتوعية بأهمية الماء وسبل الحفاظ عليه

الزراعة: متابعة ميدانية لمحاصيل الشتاء بالفيوم لضمان الإنتاجية والأمن الغذائي

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم

وكيل أوقاف الفيوم: نعمل على نشر الفكر الوسطي وتطوير الدعوة الدينية باللغات المختلفة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن.. شاهد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | الدوري الإسباني

عاجل| جهاز مدينة 15 مايو يثير جدلًا بعد قطع مواسير المياه لإجبار السكان على تركيب عدادات كودية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024: استقرار في البنوك المصرية

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

أسعار الذهب اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024: تفاصيل أسعار العيارات في السوق المصرية والعالمية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 22 ديسمبر 2024

الفنانة رانيا يوسف تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب