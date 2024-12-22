انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي وإصابة 5 أشخاص

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي حادثًا مروعًا، حيث انقلبت سيارة ميكروباص محملة بالركاب أثناء سيرها باتجاه مركز الفيوم، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور مركز شرطة الفيوم يُفيد بوقوع الحادث.

وأشارت غرفة عمليات شرطة النجدة إلى انقلاب السيارة نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها.

على الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي بدأت التحقيق لكشف ملابسات الحادث وضمان اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.