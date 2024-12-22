نتيجة كلية الشرطة 2025: تفاصيل إعلان النتائج وخطوات القبول بالكلية

ازدادت معدلات البحث في الساعات الأخيرة عن نتيجة كلية الشرطة 2025، مع اقتراب موعد إعلانها.

وقد أنهت وزارة الداخلية جميع الإجراءات والاختبارات الخاصة بالمتقدمين، بما في ذلك اختبارات كشف الهيئة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة رسميًا قبل نهاية ديسمبر 2024.

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة من خلال:

اتصال مباشر من أكاديمية الشرطة مع المقبولين.

مع المقبولين. الموقع الرسمي لوزارة الداخلية لتسهيل معرفة النتائج لجميع المتقدمين.

زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث تابع اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين، مع التركيز على:

معايير الشفافية: يتم تسجيل نتائج الاختبارات إلكترونيًا لضمان المصداقية.

يتم تسجيل نتائج الاختبارات إلكترونيًا لضمان المصداقية. انتقاء العناصر المميزة: لضمان تعزيز جهاز الشرطة بعناصر كفؤة قادرة على ترسيخ الأمن والاستقرار.

لضمان تعزيز جهاز الشرطة بعناصر كفؤة قادرة على ترسيخ الأمن والاستقرار. الحوار مع الطلاب: تطرق الرئيس إلى الأوضاع الداخلية والإقليمية والدور الهام لجهاز الشرطة.

اختبارات القبول في كلية الشرطة 2025

لضمان اختيار أفضل المتقدمين، خضع الطلاب لسلسلة من الاختبارات، تشمل:

اختبار القدرات: تقييم المعلومات العامة والثقافة، والحد الأدنى للنجاح 50%. اختبار المقاس والقوام: التأكد من تناسب الطول مع الوزن. الكشف النفسي: قياس القدرات النفسية للمتقدمين. الاختبار الرياضي: يشمل عددًا من التمرينات البدنية مع فرصة إعادة واحدة. كشف السمات: لقياس القدرات العقلية والميول المهنية. اختبارات الهيئة: المقابلة النهائية لتطبيق معايير المفاضلة. الكشف الطبي المتقدم: يتضمن فحوصات متقدمة تشمل القلب والكلى والكبد واختبارات السموم.

شروط القبول في كلية الشرطة 2025

للقبول في كلية الشرطة، يجب أن يستوفي المتقدم الشروط التالية:

مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

حسن السيرة والسمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

اجتياز الاختبارات الصحية، النفسية، والبدنية بنجاح.

الطول لا يقل عن 170 سم، والعمر لا يتجاوز 22 عامًا في أكتوبر.

استكمال اللياقة الصحية والنفسية المطلوبة للقبول.

كيفية الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2025

يمكن للمتقدمين معرفة نتيجة القبول من خلال:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية: moi.gov.eg. تسجيل الدخول إلى موقع أكاديمية الشرطة. إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن النتيجة.

أهمية كلية الشرطة ودورها الوطني

أشاد الرئيس السيسي خلال زيارته بالأدوار الوطنية التي تقوم بها الشرطة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار، وقدم شكره لعائلات رجال الشرطة لما بذلوه من تضحيات لحماية الوطن.