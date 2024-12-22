ضبط شخص بمطروح لحيازته قرابة 45 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر ومهربة

حوادث
المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن مطروح من ضبط (أحد الأشخاص –  مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم)، وبحوزته قرابة ( 45 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر ودون فواتير جمركية).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. 
إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها وكذا ضبط السجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا. 
 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

إحكام الرقابة على الأسواق أجهزة وزارة الداخلية 45 ألف حماية جمهور المستهلكين جهود أجهزة وزارة الداخلية

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