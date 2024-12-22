إطلاق محفظة "Google Wallet" في مصر: كل ما تحتاج معرفته

كشفت شركة جوجل العالمية عن خطتها لإطلاق محفظتها الرقمية "Google Wallet" في مصر، بدءًا من يناير 2025، لتكون إضافة جديدة لعالم المدفوعات الرقمية في البلاد.

يأتي هذا الإطلاق بعد أيام قليلة من إتاحة خدمة Apple Pay، مما يعكس التوسع السريع للمدفوعات الرقمية في السوق المصري.

ما هي Google Wallet؟

تُعد Google Wallet حلًا رقميًا شاملًا يمكّنك من:

حفظ وإدارة طرق الدفع .

. تخزين بطاقات الهوية ، و تذاكر الفعاليات .

، و . إدارة بطاقات الولاء والتصاريح، بالإضافة إلى بطاقات النقل العام.

تتكامل المحفظة مع خدمة Google Pay، التي توفر وسيلة دفع مبتكرة لإجراء المشتريات عبر الإنترنت أو باستخدام تقنية الدفع اللاتلامسي في المتاجر.

كيفية استخدام Google Wallet وGoogle Pay؟

1. تحميل التطبيقات

قم بتنزيل تطبيق Google Wallet أو Google Pay من متجر التطبيقات.

أو من متجر التطبيقات. يُفضل استخدام Google Wallet على أجهزة أندرويد بفضل مزاياه الإضافية.

2. إعداد الحساب

قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بك.

أضف طريقة دفع مثل بطاقة الائتمان أو الخصم.

3. إتمام العمليات الشرائية

افتح قفل هاتفك وضعه بجوار رمز الدفع اللاتلامسي في المتاجر التي تدعم الخدمة.

لا حاجة لفتح التطبيق، حيث تتم العملية تلقائيًا وبأمان.

4. اختيار طريقة الدفع

في حال إضافة عدة بطاقات، يمكنك التبديل بينها من خلال التطبيق قبل إتمام الدفع.

مزايا Google Wallet وGoogle Pay

1. أمان مُعزز

يتم تشفير المدفوعات باستخدام رمز فريد لكل معاملة، مما يحمي بياناتك من السرقة.

تدعم الخدمة تقنيات الحماية مثل رمز المرور والتعرف على الوجه.

2. تكامل مع منتجات جوجل الأخرى

توفر الخدمة ميزات إضافية مثل ضمان الأسعار عبر Google Flights، حيث تعوضك جوجل إذا انخفض سعر رحلتك بعد الحجز.

3. مجانية الاستخدام

تطبيقات Google Wallet وGoogle Pay مجانية تمامًا ولا تفرض أي رسوم إضافية على المعاملات.

4. تجربة شاملة

يمكنك تخزين بطاقات متنوعة في مكان واحد، مما يجعل حياتك الرقمية أكثر سهولة وتنظيمًا.

عيوب Google Pay

رغم انتشار Google Pay في المدن الكبرى، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في:

عدم توفر الخدمة في جميع المتاجر، خاصة في المناطق الصغيرة.

الاعتماد على التجار المحليين لدعم تقنية الدفع اللاتلامسي.

التوسع الرقمي في مصر: خطوة نحو المستقبل

يأتي إطلاق Google Wallet في مصر كخطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، مما يتيح للمستخدمين تجربة دفع آمنة وسهلة.

ومع تطور البنية التحتية الرقمية ودعم المزيد من التجار للخدمات اللا تلامسية، من المتوقع أن تزداد شعبية هذه الخدمات في المستقبل القريب.