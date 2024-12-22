الإفراج عن سيارات ذوي الهمم: دعوة لتسريع الإجراءات وحل العقبات

أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ضرورة الإسراع في الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الموانئ المصرية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، وأشار إلى أن السيارات محتجزة منذ فترة طويلة بالجمارك دون وجود أسباب واضحة للتأخير، إذ لا توجد مخالفات تتعلق بهذه السيارات.

المشكلة الحالية: احتجاز السيارات بالموانئ

السيارات المحتجزة: سيارات ذوي الهمم التي استوفت الشروط القانونية.

سيارات ذوي الهمم التي استوفت الشروط القانونية. المستفيد الوحيد: شركات تحصيل رسوم الأرضيات بالموانئ.

شركات تحصيل رسوم الأرضيات بالموانئ. النتيجة: دفع مبالغ إضافية مقابل الجمارك والأرضيات تتجاوز أحيانًا قيمة السيارة نفسها.

أشار زيتون إلى الحاجة الملحّة لتدخل رئيس مجلس الوزراء لتخفيف رسوم الأرضيات، خاصة في ظل الأعباء المالية التي يتحملها المستوردون وأصحاب السيارات.

انعكاسات المشكلة على سوق السيارات

1. زيادة أسعار السيارات

سبب الزيادة: تحرك سعر الدولار. القيود المفروضة على الاستيراد. تأخير الإفراج عن السيارات في الموانئ.



2. تراجع الإقبال على الشراء

التأثير المتوقع: قلة الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار. نقص الكميات المتاحة من السيارات المستوردة.



3. زيادة المعروض عند الإفراج

الإفراج عن السيارات المحتجزة سيؤدي إلى: تحسين وضع السوق. خفض الأسعار نتيجة زيادة المعروض.



مطالب شعبة السيارات

تسريع إجراءات الإفراج الجمركي. تخفيف رسوم الأرضيات بالموانئ. تحديد كميات مناسبة من السيارات المستوردة لتلبية احتياجات السوق.

توقعات السوق لعام 2025