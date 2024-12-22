موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 وزيادة الحد الأدنى للمعاشات

الأحد 22/ديسمبر/2024 - 11:04 ص 12/22/2024 11:04:58 AM

ارتفعت معدلات البحث حول موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، بعد قرار هيئة التأمينات الاجتماعية برفع الحد الأدنى للمعاشات والاشتراك التأميني.

تأتي هذه التحديثات في إطار تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف تحسين أوضاع المستفيدين وتقديم دعم إضافي لأصحاب المعاشات.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات لشهر يناير 2025

الحد الأدنى للمعاشات:

تم رفعه إلى 1495 جنيهًا للموظفين الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025.

للموظفين الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025. يمثل هذا زيادة في الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه.

الحد الأقصى للمعاشات:

زاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، بزيادة 1900 جنيه.

موعد صرف معاشات يناير 2025

تبدأ عمليات صرف المعاشات يوم 1 يناير 2025.

أماكن صرف المعاشات

يمكن للمستفيدين صرف معاشاتهم من خلال الخيارات التالية:

منافذ البريد المصري. ماكينات الصرف الآلي (ATM) للبنوك. منافذ خدمة "فوري" وكارت ميزة.

الفئات المستحقة من الزيادة في المعاشات

أصحاب المعاشات الأقل من 1500 جنيه، سترتفع معاشاتهم إلى 1500 جنيه. الموظفون المنتهية خدمتهم في 1 يناير 2025، سيبدأ معاشهم من 1500 جنيه كحد أدنى. زيادة معاش من يتقاضى 10080 جنيهًا ليصبح 11600 جنيه. رفع معاش من يتقاضى أقل من 2300 جنيه، مع زيادة حد الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه. رفع حد الاشتراك التأميني الحالي لمن يتقاضون 12600 جنيه إلى 14500 جنيه.

رابط الاستعلام عن المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مواعيد الصرف وأرقامهم التأمينية بسهولة عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اضغط هنا.

أهمية القرار

يأتي هذا القرار ضمن خطوات تطبيق الإصلاحات الشاملة لأنظمة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بهدف: