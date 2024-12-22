محافظ أسيوط: رفع 130 طن بطريق ترعة مجريس بمركز صدفا

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

 


وجه اللواءهشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الأحد رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وجميع الجهات التنفيذية المعنية بإستمرار رفع نواتج تطهير الترع والمجاري المائية في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة وذلك في إطار توجيهات الحكومة بضرورة الإهتمام بملف تحسين البيئة والارتقاء بقطاع النظافة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة ممدوح جبر رئيس المركز نفذت حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات ونواتج التطهير بطريق ترعة مجريس بمركز صدفا عند مدخل ببا البحري وتم رفع ما يقرب من 130 طن مخلفات ونواتج تطهير وجارى إستكمال أعمال نظافة الطريق بالكامل بمجهود رجال النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية لمجلس المدينة لافتًا إلى أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات الري والزراعة لضمان لتخلص السليم من هذه المخلفات بطريقة لا تؤثر على البيئة أو تشكل خطرًا على المواطنين.

وأشار المحافظ إلى ضرورة رفع نواتج تطهير الترع، حتى لا تتسبب في عرقلة الحركة على الطرق وإعاقة أنشطة المواطنين الزراعية مضيفًا أن المحافظة تسعى إلى الحفاظ على استدامة الموارد المائية وضمان تدفق المياه بشكل طبيعي إلى الأراضي الزراعية مشددًا على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد لعمليات التطهير ورفع النواتج حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وتحسين البيئة لضمان مستقبل أفضل للجميع.

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