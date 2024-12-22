أسعار الفراخ والبيض في أسواق الأقصر اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 استقرارًا جديدًا في الأسواق المحلية في الأقصر والبورصة، حيث استمرت الأسعار في مستوياتها المرتفعة التي سجلتها الأسبوع الماضي.

وكانت الفراخ البيضاء والبلدي قد شهدت زيادة بمقدار جنيهين بعد فترة من الاستقرار دامت 7 أيام، حسب بيانات بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم في أسواق الأقصر

الفراخ البيضاء:

سجلت في البورصة المحلية سعر 73 جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعرها للمستهلك في المحلات التجارية والأسواق إلى 84 جنيهًا.

الفراخ البلدي:

سجل سعر الكيلو في البورصة 115 جنيهًا، بينما تراوحت أسعارها للمستهلك في الأسواق بين 125 إلى 128 جنيهًا.

الفراخ الساسو:

بلغ سعر الكيلو للمستهلك في أسواق الأقصر 120 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في أسواق الأقصر

البيض الأحمر:

سجل سعر الكرتونة 155 جنيهًا.

البيض الأبيض:

سجلت كرتونة البيض الأبيض أيضًا 155 جنيهًا.

البيض البلدي:

تراوحت أسعار الكرتونة في الأسواق المحلية حول 150 جنيهًا، وفقًا لحركة البيع والتداول.

أسعار البانيه والمنتجات الأخرى

البانيه:

تراوحت أسعاره بين 180 إلى 220 جنيهًا للكيلو.

الوراك:

سجلت أسعار الوراك بين 90 إلى 110 جنيهات للكيلو.

الشيش طاووق:

تراوحت أسعار الشيش طاووق بين 180 إلى 220 جنيهًا للكيلو.

الكبد والقوانص:

بلغ سعر الكيلو من الكبد والقوانص للفراخ بين 90 إلى 120 جنيهًا.

الهياكل:

تراوحت أسعار الهياكل بين 45 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

الأجنحة:

سجلت أسعار الأجنحة بين 70 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

أسعار الطيور في أسواق الأقصر اليوم

الأوز:

بلغ سعر الكيلو 150 جنيهًا.

البط السوداني:

تراوحت أسعاره بين 160 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

البط الأبيض البكينى:

بلغ سعر الكيلو 120 جنيهًا.

الرومى:

سجل سعر الكيلو 170 جنيهًا.

الأرانب:

بلغ سعر الكيلو 145 جنيهًا.

الحمام: