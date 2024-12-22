محافظ أسيوط يوجه بتدريب الفتيات والسيدات المعيلات وجعلهن طاقات منتجة

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جانب من التدريب
جانب من التدريب

 

 


وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الأحد بتدريب وتأهيل الفتيات والسيدات المعيلات على التفصيل والخياطة لجعلهن طاقات منتجة وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم المرأة وتوفير فرص تدريب مهني تساعد في تحسين مستوى المعيشة وتأهيلهن لسوق العمل وتلبية مطالبهن الأسرية والمعيشية حيث تم تسليم ماكينات خياطة وأقمشة إلى الوحدات المحلية وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء مشغل بكل مركز على مستوى المحافظة

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز قد قامت بتكليف إدارة خدمه المواطنين بالوحدة المحلية بأبوتيج بقيادة وردة فكري بمتابعة أعمال مشروع الأسر المنتجة للسيدات بمقر الوحدة المحلية لقرية باقور لتدريب وتأهيل الفتيات والسيدات المعيلات على الخياطة لجعلهن طاقات منتجة تحت إشراف محمد عبد الله نصير رئيس الوحدة المحلية لقرية باقور.

وأكد أبو النصر حرصه علي دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا بتوفير التدريب المهني والمعدات اللازمة للفتيات مما يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات المحلية عن طريق تعزيز دور المرأة في المجتمع وتوفير حياة كريمة للجميع موضحًا أن المحافظة ستواصل دعم مثل هذه المشروعات والمبادرات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل حقيقية للفتيات والسيدات من خلال التدريب والتأهيل لافتًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا المجال داعيًا الفتيات والسيدات المعيلات إلى التوجه لمقر الوحدات المحلية بالمراكز والإستفادة من هذه الفرصة والعمل لتحقيق طموحاتهن

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