توقعات الطقس اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024: انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، التي تشير إلى استمرار تأثير المنخفضات الجوية في البلاد، مما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في الليل.

حالة الطقس اليوم

الطقس نهارًا:

يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

بينما يكون الطقس معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس ليلًا:

يكون باردًا في أغلب الأنحاء، وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.

الظواهر الجوية المتوقعة

الشبورة المائية:

من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة خلال ساعات الفجر وحتى الساعة التاسعة صباحًا، وكذلك في فترات متأخرة من الليل.

سقوط الأمطار:

هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على أن تكون الأمطار متقطعة.

الرياح:

الرياح جنوبية غربية على البحر المتوسط، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على البحر الأحمر.

حالة البحرين

البحر المتوسط:

معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر.

البحر الأحمر:

معتدل، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة والوجه البحري:

العظمى: 20°C، الصغرى: 12°C.

السواحل الشمالية:

العظمى: 20°C، الصغرى: 10°C.

شمال الصعيد:

العظمى: 20°C، الصغرى: 6°C.

جنوب الصعيد:

العظمى: 24°C، الصغرى: 11°C.