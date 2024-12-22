مش قادر يرفع رجله.. كريم رمزي يفتح النار على كهربا بسبب مباراة باتشوكا

فتح الإعلامي كريم رمزي، النار على النجم الدولي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة وتحديدا في مباراة باتشوكا بنصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

كريم رمزي يهاجم كهربا بسبب تراجع مستواه

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى:" أنا كنت متواجد في ملعب مباراة الاهلي وباتشوكا، وشاهدت كهربا في هذه المباراة"

وتابع:" في الفرصة التي أتيحت لكهربا في مباراة باتشوكا، اللاعب غير قادر على رفع قدمه أو تسديد الكرة بطريقة سليمة حتى تدخل المرمى، وحتى بعدما اكمل الهجمة من أجل الاستحواذ على الكرة".

وأشار:" كهربا أصبح غير قادر على تنفيذ الأوامر التي يعطيها عقله ليقوم بتنفيذها من خلال قدمه، مثلما حدث مع زين الدين زيدان أسطورة ريال مدريد، قبل اعتزاله، حيث كان له تصريح شهير، وهو أن الإشارات التي يعطيها عقله، قدمه غير قادرة على تنفيذها؛ وهي نفس الحالة التي عليها كهربا الآن "

وأتم كريم رمزي:" ما وصل إليه كهربا الآن من تراجع مستوى، هو بسبب عدم الجاهزية، وعدم التمرين بشكل جيد، وعدم إتباع أسلوب حياة سليم، ولذلك نحن في الوقت الحالي نعيش على ذكرى كهربا، اللاعب الموهوب في الفترة الماضية قبل أن ينتقل إلى الأهلي ".