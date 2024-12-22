محافظ الجيزة يستقبل السكرتير العام والمساعد الجدد في أول يوم عمل لهما

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم كلا من محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة ومحمد عبد الحميد مرعي السكرتير العام المساعد في أول يوم عمل لهم بالمحافظة عقب صدور قرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وأشار المحافظ إلي أن الجيزة محافظة كبيرة، وبها كم كبير من التحديات وتحتاج إلي بذل أقصي جهد من أجل تلبية احتياجات أبنائها في كافة القطاعات الخدمية المختلفة.

وقال المهندس عادل النجار إن أساس العمل خلال المرحله القادمة، العمل الميداني،والتواجد وسط المواطنين لحل مشاكلهم من خلال مراقبة الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من توفير السلع والمنتجات والمرور علي المخابز للتأكد من صرف الخبز للمستحقين بالإضافة إلي ملف النظافة ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز وخطط العمل والمشروعات الجارية.

وأكد المحافظ أن من أهم ملفات العمل في المرحلة الحاليه هو ملف التصالح علي مخالفات البناء واستخراج شهادات البيانات والانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.