رئيس مركز ديروط بأسيوط يتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية شلش

محافظات
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

 

 

 


وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الأحد رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية والمستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية والتنموية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها وتعظيم الإستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى على رئيس المركز قامت بمتابعة متابعة أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وحيث تفقد رئيس المركز محطة رفع الصرف الصحي بقرية شلش يرافقه مدير المتابعة الميدانية بالمركز لمتابعة الموقف التنفيذي الراهن لمشروع محطة الصرف الصحي ومدي الإلتزام بالجدول الزمني المقرر والإلتزام بتنفيذ المشروع وفقا لأعلي معايير الجودة

وشدد أبو النصر على التواصل المستمر والفعال بين كافة الأطراف المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروع حيث يعد مشروع الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية التحتية والتنموية لضمان تقديم أفضل الخدمات بكافة القطاعات بمركز ديروط

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