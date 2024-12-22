التشكيل المتوقع لمباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج العربي 26

الفجر الرياضي
منتخب السعودية
منتخب السعودية

استقر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره البحريني اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس الخليج العربي 26.

موعد مباراة السعودية والبحرين

وتنطلق صافرة بداية مباراة السعودية والبحرين مساء اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:30 بتوقيت أبوظبي.

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تشكيل السعودية المتوقع أمام البحرين

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: الشنقيطي، البليهي، الشهراني، سعد موسى.

خط الوسط: الدوسري، كنو، مصعب الجوير.

خط الهجوم: عبدالإله، فراس البريكان، صالح الشهري.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قنوات الكأس القطرية نايل سات،

التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات

، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

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