سعر الدولار اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024: استقرار أمام الجنيه المصري

الاقتصاد
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الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، مع عودة البنوك للعمل بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية. 

حافظ الدولار على آخر مستوياته في البنك المركزي عند 50.85 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع. 

كما استقر أيضًا في البنك الأهلي عند 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بعض البنوك

البنك التجاري الدولي (CIB):
سجل الدولار اليوم 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.

المصرف المتحد:
استقر سعر الدولار عند 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:
سجل الدولار 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:
سجل الدولار اليوم 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.

بنك مصر وبنك فيصل الإسلامي:
استقرت الأسعار عند 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

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