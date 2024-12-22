جهود لضبط متهم بقتل زوجته في القليوبية

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة ربة منزل 35 عاما واتهام زوجها بقتلها بقرية كفر الرجالات مركز طوخ في محافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام وقررت النيابة ضبط وإحضار الزوج وندب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية إخطارا بمصرع زوجة واتهام زوجها بقتلها في قرية كفر الرجالات بطوخ.

انتقل علي الفور رجال المباحث وتبين مصرع "رضا ع ا" 35 سنة، واتهام زوجها بقتلها وجاري تحديد أسباب الواقعة وملابساتها، حيث جرى نقل الجثة للمستشفى، وسؤال ذويها وزوجها عن تفاصيل الواقعة.

أجهزة الأمن بالقليوبية اقعة العثور على جثة ربة منزل العثور على جثة ربة منزل متهم بقتل زوجته مدير أمن القليوبية

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