رياضة أسيوط تنظم دورة تدريبية لصقل وتأهيل مدربي المشروع القومي للموهبة





أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الأحد على إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بممارسة الشباب للرياضة والحفاظ على صحتهم تنفيذًا لرؤية مصر2030 وخطط التنمية المستدامة مشيدًا بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي يمثل منصة رئيسية لرعاية الشباب الموهوبين وتوفير البيئة المناسبة لهم واكتشاف ورعاية الأجيال الواعدة من الرياضيين في مختلف الألعاب، وتطوير قدراتهم للوصول إلى المستويات الأوليمبية لتحقيق أحلامهم وتمثيل مصر في المحافل الرياضية الدولية مشيرًا إلى أهمية خلق المزيد من التنافس بين الشباب في المسابقات والبطولات الرياضية وصقل خبراتهم والاهتمام بمواهبهم وبناء شخصياته خاصة مع دورهم الهام في إستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر خلال الأونة الأخيرة وهو ما ينمي روح الإنتماء والمواطنة لديهم

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد السويفي وكيل الوزارة نظمت دورة تدريبية لصقل وتأهيل مدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي لمحافظات الوادي الجديد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط المنفذة بنزل الشباب بالأربعين بحى غرب أسيوط تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحيث استهدفت الدورة التي نظمتها الإدارة العامة للرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية؛ مدربي رياضات ألعاب القوي،تنس الطاولة، التايكوندو، المصارعة، رفع الأثقال، وكرة السلة ملاكمة، وكرة اليد،السلاح بهدف تعزيز مهارات المدربين ورفع كفاءتهم من خلال توفير أحدث المناهج والأساليب التدريبية، بما يساهم في تحقيق أهداف المشروع القومي للموهبة الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية للرياضة المصرية وذلك بمشاركة الدكتور محمد حمدي مدير عام الإدارة العامة لتنمية الكوادر والقيادات الرياضية والدكتور محمد علي المصري مدير إدارة التعليم وتحديد الاحتياجات بالإدارة العامة للكوادروالدكتور اسلام إبراهيم عبد الحميد اخصائي الرياضي بالإدارة العامة للكوادر ومحمد خليل الاخصائي الرياضي بالإدارة العامة للكوادر، مصطفى رمضان أخصائي رياضي بالإدارة العامة للموهبة، وحسين أحمد مدير الإدارة العامة للرياضة مضيفًا أن التدريب تضمن عدة محاضرات التي قام بالتدريب خلالها الدكتور شريف جمال محمد علي مدرس كلية التربية الرياضية قسم الإدارة، والدكتور أحمد عثمان مدرس كليه علوم الصحة المجموعة الأولى موضوع "برامج التدريب الرياضي وتقنين الأحمال"، والمجموعة الثانية: ركزت على "الإصابات الرياضية وكيفية الوقاية منها"، والمحاضرة الثانية المجموعة الأولى: تناولت موضوع "تخطيط برامج التدريب الرياضي"، والمجموعة الثانية: ناقشت "الوقاية من الإصابات الرياضية وكيفية التعامل معها".