تعليمات مهمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

طلاب وجامعات
تعليمات مهمة بشأن
تعليمات مهمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

أصدرت المديريات التعليمية تعليمات هامة بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024، والتي تشمل صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي) بالإضافة إلى امتحانات الشهادة الإعدادية. 

وتستهدف هذه التعليمات ضمان سير الامتحانات بشكل منظم وآمن لجميع الطلاب.

1. سرية الامتحانات وآلية وضع الأسئلة

أكدت المديريات التعليمية أن سرية الامتحانات وآلية وضع الأسئلة هي مسئولية مدير عام الإدارة التعليمية، وتم التشديد على ضرورة الابتعاد عن الأسئلة ذات الطابع السياسي أو القضايا الحساسة والتركيز على الموضوعات التي تم تدريسها فعليًا خلال الفصل الدراسي الأول.

كما شددت التعليمات على مواصفات الورقة الامتحانية التي يجب أن تغطي الأجزاء التي تم تدريسها فقط، مع مراعاة تطبيق القرارات الوزارية رقم 136 و137 و138 لضمان عدالة الامتحانات لجميع الطلاب.

2. فترة الامتحانات كأيام دراسة فعلية

أوضحت المديريات أن فترة الامتحانات تعتبر أيام دراسة فعلية وتُحسب ضمن نسبة الحضور التي ينص عليها القانون، ولذلك، يجب على جميع الطلاب الالتزام بالحضور في تلك الأيام للمشاركة في الامتحانات.

3. تجهيز لجان النظام والمراقبة

تم الانتهاء من تجهيز لجان النظام والمراقبة في جميع المدارس استعدادًا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك كنترولات الشهادة الإعدادية لضمان سير الامتحانات بشكل سلس وفعال.

4. التصحيح اليومي للأوراق الامتحانية

كما تم التأكيد على ضرورة تصحيح أعمال الامتحانات يوميًا عقب الانتهاء من أداء الامتحان الخاص بكل مادة، ويهدف ذلك إلى السرعة والدقة في تصحيح الأوراق وتقديم النتائج في وقت مناسب.

5. التعليمات للطلاب والمعلمين

تضمنت التعليمات أيضًا منع اصطحاب الهواتف المحمولة أثناء الامتحانات للطلاب والمعلمين على حد سواء، وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سير الامتحانات بشكل منظم وآمن.

6. تشكيل غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات

وفي إطار متابعة سير الامتحانات، يتم تشكيل غرف عمليات في كل إدارة تعليمية لمراقبة الوضع عن كثب والتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ أثناء فترة الامتحانات.

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