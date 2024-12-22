يذكرني بـ هالاند.. كريم رمزي يكشف سبب تغيير وسام أبو علي في مباراة باتشوكا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن سبب تغيير النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال.

كريم رمزي يشيد بأداء وسام أبو علي في مباراة باتشوكا

وأشاد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري بوسام أبو علي قائلا:" كنت أتواجد في مدرجات مباراة الأهلي وباتشوكا، ورأيت بعيني تحركات وسام أبو علي، ومجهوده الكبير، خلال أحداث المباراة حتى خروجه من الملعب كنت أرى هالاند في الملعب".

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وأضاف:" لا أعرف لماذا قرر مارسيل كولر خروج وسام أبو علي، ودخول محمود كهربا في مباراة باتشوكا، هل كان ينتظر أن يفعل كهربا أكثر مما فعل أبو علي، في المباراة "

واختتم كريم رمزي:" مارسيل كولر كان يرى أن وسام أبو علي، بعد هذا المجهود الرائع الذي فعله في الملعب، أنه سيصاب إصابة عضلية قوية في قدمه، وكان سيضطر بعدها أن يدفع بكهربا أيضا".

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