محافظ أسيوط يوجه بإزالة مكامير الفحم المخالفة بالمراكز

وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الاحد بضرورة إزالة جميع مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية وغير المطورة بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة حفاظًا على الصحة العامة، وذلك في إطار الجهود المبذولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى برئاسة محمد عبد الراضي رئيس المركز قامت بإزالة مكمورة من الفحم غير قانونية بقرية النواورة ورفع الأخشاب من الموقع وذلك حفاظًا على البيئة من التلوث وعدم الإضرار بصحة المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك تحت إشراف شعبان أبوعون نائب رئيس المركز وسيد حلمي رئيس الوحدة المحلية بقريه النواورة وهشام عبده مدير قسم الإزالات بمركز البدارى

وأكد المحافظ على أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة إجراءات يتم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين مشددًا على مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية المقررة فى هذا الشأن حفاظًا على البيئة والصحة العامة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين داعيًا المواطنين بالإبلاغ عن أي أنشطة مخالفة تهدد البيئة أو الصحة العامة، لافتًا إلى أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.