عاجل| نشرة العملات العربية.. الليرة السورية ترتفع أمام الدولار وتوقعات إيجابية لمستقبل الجنيه المصري

بعد خفض الفيدرالي أسعار الفائدة على الدولار

سجلت أسعار معظم العملات العربية استقرار نسبيا أمام الدولار الأمريكي، بينما كانت الليرة السورية تحقق أداء قويا بعد أن سجلت ارتفاعات هي الأولي منذ اعلان مصرف سورية المركزي اسعار صرف العملات الأجنبية.

الجنيه يستقر أمام الدولار:

واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بمعظم البنوك بداية تعاملات اليوم الأحد بعدما شهدت العملة الأجنبية ارتفاعات خلال الأسابيع الماضية.

وذكر البنك المركزي المصري، أن أسعار الدولار سجلت وفقا لتعاملاته نحو 50.85 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

وبلغ أسعار الدولار الأمريكي في بنك الأهلي ومصر بداية تعاملات اليوم 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي نحو 50.86 جنيه للشراء و50.96 للبيع.

واستقرت أسعار صرف الدولار في وقت أصدرت العديد من بنوك الاستثمار تقرير تفاؤلية بشأن مستقبل أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، من بينهم المجموعة المالية هيرميس التى توقعت أن يبلغ متوسط سعر صرف الجنيه في عام 2025 نحو 49.11 جنيه.

الليرة تنتفض من جديد:

وفي سوريا شهدت اسعار الدولار مقابل الليرة السورية تراجعات، مع انتعاشه التحولات النقدية علي المصارف بعد اعلان مصرف سوريا المركزي أسعار صرف الرسمية للعملات الأجنبية عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وتراجعت اسعار صرف الدولار وفقا لنشرة اليومية لاسعار صرف الليرة السورية بنحو 300 ليرة؛ ليصل سعر الدولار بالمصرف السوري امركزي، إلى 14650 ليرة للشراء، و14800 للبيع وذلك مقارنة بمستويات 15000 للشراء و15150 للبيع في تعاملات الامس.

ووجه مصرف سوربا المركزي، كافة المؤسسات المالية المصرفية بتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني، لتسهيل عمليات الدفع بالليرة السورية عبر قنوات الالكترونية.