موعد أول رجب 2025 وتحديد بداية الشهر وفقًا للرؤية الشرعية

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام 1446 هجريًا، يوم الثلاثاء 29 جمادى الآخرة، الموافق 31 ديسمبر 2024، تمهيدًا لإعلان بداية شهر رجب لعام 2025.

وبناءً على الرؤية الشرعية للهلال، من المتوقع أن يبدأ شهر رجب إما في أول يناير 2025 أو ثاني أيام يناير، إذا تعذر رؤية الهلال.

توافق الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية

وفقًا للحسابات الفلكية، فإن أول شهر رجب 2025 سيكون يوم الأربعاء 1 يناير 2025.

ومع ذلك، يعتمد تحديد بداية الشهر العربي الهجري على الرؤية الشرعية للهلال من خلال دار الإفتاء المصرية، فإذا توافق الحساب الفلكي مع رؤية الهلال، سيكون أول رجب في 1 يناير، أما إذا تعذر رؤيته، فيصبح بداية الشهر في 2 يناير 2025.

شهر رجب وأهميته

يُعد شهر رجب من الأشهر الحرم الأربعة، التي تتضمن أيضًا المحرّم، ذو القعدة، وذو الحجة، ويُعتبر شهر رجب من الأشهر ذات الأهمية الكبرى، إذ يمثل محطة روحية ونفسية هامة للتحضير لشهر رمضان المبارك.

كما يكتسب الشهر أهمية خاصة لأنه شهد معجزة الإسراء والمعراج للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.