زيادة المعاشات وأجر الاشتراك التأميني في يناير 2025: تفاصيل وتوضيحات

في الأيام القليلة القادمة، ستبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتطبيق زيادة المعاشات للمستحقين الذين تنتهي خدمتهم في أول يناير 2025.

يأتي هذا في إطار إعلان الهيئة عن زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالإضافة إلى تعديل الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

زيادة المعاشات: الحد الأدنى والأقصى

تتضمن الزيادة الجديدة للمعاشات:

الحد الأدنى للمعاش : سيبلغ 1495 جنيهًا للمستحقين الذين تنتهي خدمتهم في أول يناير 2025.

: سيبلغ 1495 جنيهًا للمستحقين الذين تنتهي خدمتهم في أول يناير 2025. الحد الأقصى للمعاش: سيكون 11 ألفًا و600 جنيه للمستحقين نفس التاريخ.

زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

كما سيتم تعديل الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني على النحو التالي:

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني : سيصل إلى 2300 جنيه.

: سيصل إلى 2300 جنيه. الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني: سيكون 14 ألفًا و500 جنيه.

كيفية الاستعلام عن الرقم التأميني

تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للأشخاص المؤمن عليهم الاستعلام عن الرقم التأميني باستخدام الرقم القومي عبر الخطوات التالية: