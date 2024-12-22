توقعات الطقس في الدول العربية: أمطار وثلوج في الساعات المقبلة

تشهد العديد من الدول العربية في الساعات المقبلة حالة من الطقس الممطر، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة وأمطار ثلجية في بعض المناطق.

السعودية: طقس بارد ورياح شديدة

تشهد المملكة العربية السعودية طقسًا شديد البرودة، خاصة في مناطق تبوك، الجوف، حائل، والحدود الشمالية.

وفقًا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، يُتوقع انخفاض درجات الحرارة مع نشاط الرياح الشديدة على أجزاء من المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، بالإضافة إلى نجران.

عمان: ضباب وأمطار خفيفة

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية في عمان تحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

يُتوقع أيضًا نشاط الرياح وسقوط زخات خفيفة من الأمطار خلال الصباح، على أن تستمر هذه الموجة المتقلبة حتى يوم الخميس المقبل.

الإمارات: طقس غائم ومغبر

في الإمارات، من المتوقع أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم ومغبرًا في بعض المناطق، مع احتمالية هطول أمطار على الجزر.

الكويت: طقس بارد ورياح معتدلة

تُشير التوقعات في الكويت إلى طقس مائل للبرودة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

المغرب: ثلوج على المرتفعات

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية في المغرب انخفاض درجات الحرارة مع تساقط الثلوج على المرتفعات التي تتجاوز 1800 متر، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

الجزائر: أمطار مع انخفاض درجات الحرارة

في الجزائر، يُتوقع تساقط زخات من المطر مع درجات حرارة منخفضة، تصل إلى 9 درجات مئوية. كما تم إصدار تحذيرات بشأن "الشبورة" من قبل الجهات المعنية.

تونس: أمطار غزيرة في الشمال

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس عن تكاثف السحب في البلاد، خاصة في الشمال، مع احتمال هطول أمطار متفرقة تكون أحيانًا رعدية ومحليًا غزيرة في المناطق الساحلية الشمالية.