ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" زراعة 122 ألف شجرة في الأقصر.. خلال عام 2024

أعلنت محافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من زراعة عدد 122 ألف شجرة خلال عام 2024 ما بين خشبية ومثمرة وأشجار زينة بكافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف مواجهة التغيرات المناخية في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر الدكتور ياسر الصاوي، أن الحصاد السنوى لعام 2024يتضمن التالي:

1- تم الانتهاء من زراعة عدد 100 ألف شتلة واردة ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية ( 100 ) مليون شجرة شملت:

- مديرية التربية والتعليم بالمحافظة قامت بزراعة عدد 36000 شتلة بالمدارس التابعة لها.

- قامت المراكز والمدن بالمحافظة بزراعة عدد 64000 شتلة

2- تم تجهيز المشتل وإعداده لاستقبال شتلات المرحلة الثالثة فى المبادرة الرئاسية.

3- تم تعزيز المشاركة المجتمعية ضمن مبادرة ( بداية ) واستلام عدد 2000 شتلة كونو كاربس، وتم زراعتها بعدد 1000 شتلة بالقرنة وعدد 200 شتلة بأرمنت وعدد 200 شتلة بالبياضية وعدد 600 شتلة بالأقصر

4- تجميل وزراعة مدخل معبد هابو - تجميل المسار السياحي وطريق العمارات السكنية الجديدة بالقرنة، كما تم زراعة نزلة كوبرى الصحراوي بالقرنة.

5- زراعة وتجميل الكورنيش العلوى بأرمنت

6- زراعة وتجميل المسار السياحي ومدخل كوبرى البغدادي بالبياضية

7- مدينة الأقصر تم احلال وتجديد الميادين الرئيسية بزراعتها بالنخيل الملوكى وأصناف الزينة المختلفة وتضمنت الأعمال:-

- ميدان مفتاح الحياة بجنوب الأقصر

- ميدان الملك عبدالله والابروتيل بوسط الأقصر

- ميدان الكرنك بشارع سلمى سليم بشمال الأقصر

- وتم تطوير ميدان النافورة وطريق المطار بالأقصر

8- قامت ادارة الحدائق والبساتين بإنتاج حوالى 20 ألف شتلة انتاج ذاتى من المشتل وتم زراعتهم كالتالي:-

- تم زراعة طريق السوفوتيل المؤدى المحور الجديد – طريق الحزام الاخضر بشمال الأقصر.

- تم زراعة نزلة كوبرى أبو الجود أمام السوق الحضرى بوسط الأقصر.

- تم زراعة شارع النزهة و25 يناير بشرق السكة.

- تم زراعة شارع المدرسة الثانوية الصناعية وحتى موقف أرمنت بجنوب الأقصر.

- تم زراعة شارع حوض 18 بالعوامية بجنوب الأقصر

- تم زراعة طريق البحاروة ومنشاة العمارى بحى المطار

9- رفع كفاءة الحدائق الموجودة بمنطقة ميدان الملك عبدالله.

10- قص وتهذيب وتشكيل جميع الأشجار من بوابة المطار حتى المكتبة ومن أول الكورنيش بالكرنك وحتى طريق الجولي فيل.

ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على المتابعة المستمرة لأعمال المبادرة، واستكمال الزراعة بجميع محاور الطرق والمسارات السياحية ومداخل المدن والقرى والميادين والحدائق والمنتزهات والأماكن الملائمة لمضاعفة الرقعة الخضراء بما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين، مشددا على ضرورة المراجعة الدقيقة والمتابعة الدورية لخطة ري الأشجار والحرص على اظهار كافة مدن ومراكز المحافظة بالمظهر الجمالي اللائق بها والطابع الحضاري المميز للمحافظة السياحية.

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