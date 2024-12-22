"مصدر التعليم": بدء وضع أسئلة اختبارات الترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية وفق المواصفات

بدأت تستعد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، لوضع اسئلة اختبارات الفصل الدراسي الآول لطلاب الشهادة الاعدادية، وفقا لمواصفات اختبار كل مادة دراسية كما اقرتها وزارة التربية والتعليم.

وفي ذات السياق، قال مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن كل مديرية تعليمية مسؤلة عن وضع اسئلة اختبارات الشهادة الاعدادية، وفقا لمواصفات الامتحانية لكل مادة.



وأشار المصدر، إلى أنه تم التشديد على أن تكون الأسئلة ستكون متطابقة مع زمن الامتحان والطالب سيكون لديه وقت لمراجعة الإجابة حيث تم الالتزام بمواصفة الورقة الامتحانية لاختبارات الفصل الدراسي الأول 2025.



وأكد المصدر، بضرورة أن يراعي جدول الاختبارات ان تكون الفترة الصباحية في جميع المحافظات لطلاب الشهادة الاعدادية، مع التشديد على المراقبة الجيدة لمنع الغش.

