"مصدر التعليم": بدء وضع أسئلة اختبارات الترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية وفق المواصفات

أخبار مصر
بوابة الفجر

بدأت تستعد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، لوضع اسئلة اختبارات الفصل الدراسي الآول لطلاب الشهادة الاعدادية، وفقا لمواصفات اختبار كل مادة دراسية كما اقرتها وزارة التربية والتعليم.
وفي ذات السياق، قال مصدر  بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن كل مديرية تعليمية مسؤلة عن وضع اسئلة اختبارات الشهادة الاعدادية، وفقا لمواصفات الامتحانية لكل مادة.


وأشار المصدر، إلى أنه تم التشديد على أن تكون الأسئلة ستكون متطابقة مع زمن الامتحان والطالب سيكون لديه وقت لمراجعة الإجابة حيث تم الالتزام بمواصفة الورقة الامتحانية لاختبارات الفصل الدراسي الأول 2025.


وأكد المصدر، بضرورة أن يراعي جدول الاختبارات ان تكون الفترة الصباحية في جميع المحافظات لطلاب الشهادة الاعدادية، مع التشديد على المراقبة الجيدة لمنع الغش. 
 

اختبارات الشهادة الاعدادية اختبارات الفصل الدراسي الأول أسئلة اختبارات الفصل الدراسي الأول الاختبارات التربية والتعليم الإعدادية الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول مواصفات الامتحان وزارة التربية والتعليم مواصفات مواصفات اختبار وزارة التربية

الأكثر قراءة

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة العراق واليمن اليوم في خليجي 26

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق واليمن اليوم دون تقطيع بث مباشر - خليجي 26

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر جودة عالية اليوم في خليجي 26

شاهد بالبث المباشر العراق اليوم.. مشاهدة العراق × اليمن بث مباشر دون "تشفير" | خليجي 26

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة العراق × اليمن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | خليجي 26