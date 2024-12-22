مواعيد مباريات كأس خليجي 26 اليوم والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
خليجي 26
خليجي 26

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الآسيوية عن مواعيد مباريات كأس خليجي 26 والتي يتنافس فيها العديد من المنتخبات العربية داخل قارة آسيا.

مواعيد مباريات كأس خليجي 26 اليوم والقنوات الناقلة

تقام النسخة ال26 من البطولة في الكويت وسط ترقب كبير من عشاق كرة القدم، حيث أصبحت بطولة كأس الخليج منصة للتنافس الشريف وتعزيز الروابط بين شعوب الخليج منذ انطلاقتها الأولى في عام 1970. انطلقت بطولة كأس الخليج 26 في 21 ديسمبر 2024 ومن المقرر أن تنتهي في 3 يناير 2025.

تشارك 8 منتخبات خليجية في بطولة كأس الخليج يتم تقسيمها على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى: الكويت وعمان وقطر والإمارات بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: السعودية والعراق واليمن والبحرين.

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يتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي على أن يلعب المتصدر في المجموعة الأولى أمام وصيف المجموعة الثانية والمتصدر في المجموعة الثانية أمام وصيف المجموعة الأولى ثم يتأهل منتخبان فقط إلى المباراة النهائية المقرر يوم 3 يناير 2025 من أجل تحديد هوية البطل.

سوف يتم نقل بطولة كأس الخليج العربي خليجي 26 على عدد من القنوات العربية، أبرزها قنوات الكأس القطرية والكويت الرياضية والرياضية العراقية والبحرين الرياضية وعمان الرياضية وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

ويستعرض الفجر الرياضي مباريات كأس خليجي 26...

- العراق واليمن الساعة 4 ونصف مساء بتوقيت مصر

- السعودية والبحرين الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

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