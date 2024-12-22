مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي

يترقب عشاق ومحبي الكرة الإيطالية مباريات الدوري الإيطالي وذلك من أجل متابعة النجوم المتألقين في البطولة الأكثر متابعة في الدوريات الكبرى الخمس على مستوى العالم.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة

يتم نقل مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

نجح إنتر ميلان في التتويج بلقب الكالتشيو في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 94 نقطة بينما جاء ميلان في المركز الثاني برصيد 75 نقطة في حين تراجع يوفنتوس إلى المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

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يحتل نابولي المركز الأول في جدول الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 38 نقطة وجاء أتلانتا في المركز الثاني برصيد 37 نقطة واحتل كلا من إنتر ميلان ولاتسيو المركزين الثالث والرابع برصيد 34 نقطة

ويستعرض الفجر الرياضي مباريات الجولة السابعة عشر من الكالتشيو...

- روما وبارما الساعة 1 ونصف ظهرا بتوقيت مصر

- كالياري وفينيسيا الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- أتلانتا وامبولي الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- يوفنتوس ومنونزا الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

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