تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الألمانية مباريات البوندزليجا من أجل متابعة نجومه البارزين ضمن البطولات الخمس الأوروبية الأكثر مشاهدة على مستوى العالم.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة

يوجد العديد من القنوات العربية الذي لديها حقوق إذاعة البث المباشر لجميع مباريات الدوري الالماني ويتابعها قاعدة جماهيرية ضخمة، ومن هذه القنوات قناة ليبيا الرياضية المفتوحة حيث أنها أعلنت نقلها لمباريات البوندزليجا وتردد كالتالي:

التردد 11766

استقطاب افقي

قمر صناعي نايل سات

معدل ترميز 27500

كما يوجد أيضًا قناة السعودية الرياضية المفتوحة الاي تقوم بنقل مباريات الدوري الالماني وتردد كالتالي:

التردد 12149

القمر الصناعي نايل سات

معدل ترميز 27500

معامل تصحيح 6/5

يحتل بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني في الموسم الحالي برصيد 36 نقطة وجاء باير ليفركوزن في المركز الثاني برصيد 32 نقطة بينما يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

فجر باير ليفركوزن مفاجأة في الموسم الماضي بالتتويج بلقب الدوري الألماني الذي احتل صدارته برصيد 90 نقطة بينما جاء شتوتجارت في المركز الثاني برصيد 73 نقطة بينما احتل بايرن ميونخ المركز الثالث برصيد 72 نقطة.

ويستعرض الفجر الرياضي مباريات الجولة الخامسة عشر من البوندزليجا الألمانية...

- بوخوم وهايدنهايم الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- فولفسبورج وبوروسيا دورتموند الساعة 6 ونصف مساء بتوقيت مصر