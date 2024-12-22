تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقام المباراة اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي يدخل اللقاء وعينه على النقاط الثلاث لاستعادة صدارة المجموعة وتعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، فيما يسعى شباب بلوزداد لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في المنافسة.

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التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، بيرسي تاو.

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