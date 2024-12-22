بحثا عن الكنز.. حبس 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار في أطفيح

حوادث
ارشفية
ارشفية

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في أطفيح.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في أطفيح، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر، وعثر على حفرة عميقة وسط المنزل.
 
 

ضبط المتهمين

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عدد من الأشخاص في التنقيب عن الآثار داخل عقار بأطفيح، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم مداهمة العقار وضبط 7 متهمين، وبحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب.

وعثر رجال المباحث على حفرة أحدثها المتهمون، وسط العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأحيلوا إلى النيابة المختصة للتحقيق

متهمين بالتنقيب عن الآثار مديرية أمن الجيزة ضبط المتهمين

مواد متعلقة

خسائر بالملايين.. تفاصيل معاينة النيابة لحريق مطعم بشارع فيصل

دون إصابات.. الاستماع لأقوال شهود العيان بحريق مطعم تفويله بشارع فيصل

4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية.. تعرف عليها

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

بحثا عن الكنز.. تفاصيل سقوط 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار في أطفيح

ضبط 36580 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

إخماد حريق مطعم تفويله بشارع فيصل دون إصابات

عاجل| أول فيديو لحريق مطعم شهير بشارع فيصل

الأكثر قراءة

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة العراق واليمن اليوم في خليجي 26

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق واليمن اليوم دون تقطيع بث مباشر - خليجي 26

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر جودة عالية اليوم في خليجي 26

شاهد بالبث المباشر العراق اليوم.. مشاهدة العراق × اليمن بث مباشر دون "تشفير" | خليجي 26

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة العراق × اليمن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | خليجي 26