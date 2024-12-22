وزير الدفاع والإنتاج الحربى يتفقد إحدى القواعد الجوية ويلتقى عدد من مقاتلى القوات الجوية

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تفقد الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إحدى القواعد الجوية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار المتابعة الميدانية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها.
وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على معرض أرضى لعدد من الطائرات والمقاتلات متعددة المهام، واستمع إلى شرح تفصيلى لأحدث الأنظمة القتالية والأسلحة ومعدات الطيران التى زودت بها تلك الطائرات، وناقش عددًا من الطيارين فى أسلوب التخطيط والتنفيذ للمهام المكلفين بها لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي تحت مختلف الظروف، كما تابع تنفيذ إقلاع عدد من الطائرات المقاتلة لتنفيذ إحدى المهام التدريبية التى أكدت قدرة وكفاءة مقاتلى القوات الجوية على آداء المهام بدقة وكفاءة عالية.


وقام الفريق أول عبدالمجيد صقر بالمرور على إحدى الدورات للتدريب على أعمال القتال الجوى التى تنفذ بمشاركة مقاتلى القوات الجوية المصرية وعناصر من القوات الجوية للدول الصديقة والشقيقة، ورحب بطيارى الدول المشاركة بالدورات التدريبية المختلفة على أرض مصر مؤكدًا حرص القوات المسلحة على دعم  آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات مع جيوش الدول الصديقة والشقيقة، كما تم تنفيذ عدد من الطلعات الجوية التى أظهرت مدى القدرة على تنفيذ عمليات جوية مشتركة.


كما التقى القائد العام للقوات المسلحة بعدد من مقاتلى القوات الجوية، حيث بدء اللقاء بكلمة  الفريق محمود فؤاد عبدالجواد قائد القوات الجوية أكد خلالها على أن مقاتلى القوات الجوية يمتلكون القدرة  لتأمين حدود الدولة والدفاع عن سماء مصر وترابها المقدس فى ظل التحديات الراهنة.


ونقل الفريق أول عبدالمجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلى القوات الجوية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تزويد القوات الجوية بأحدث نظم وأنظمة الطائرات الحديثة وفقًا لرؤية إستراتيجية للتعامل مع كافة التحديات ومواكبة التطور التكنولوجى المستمر لتظل القوات الجوية دائمًا الذراع القوية للقوات المسلحة والتى تمتلك القدرة على تنفيذ مختلف المهام التى تسند إليها على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، 
مؤكدًا أن القوات الجوية هى مفتاح النصر فى جميع المعارك ورجالها هم حماة سماء مصر وأن العامل الحاكم فى أى معركة هو الفرد المقاتل الذى يمتلك قدرات قتالية عالية تمكنه من تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

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