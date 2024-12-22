"التعليم" توجه بعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل الأساسية لطلاب الشهادة الإعدادية

أخبار مصر
بوابة الفجر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد اختبارات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/1/2025 وتنتهي في 23/1/2025، وفقًا لجدول اختبارات كل مديرية تعليمية.

وطالبت الوزارة، بأن يتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بأن تكون جداول الاختبارات معتدلة، وتراعي الفروق الزمنية بين المواد لمصلحة الطلاب.

  
 

اختبارات الشهادة الاعدادية التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الاختبارات الإعدادية الشهادة الاعدادية امتحانات المواد غير المضافة للمجموع امتحانات المواد غير المضافة امتحان طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات

الأكثر قراءة

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة العراق واليمن اليوم في خليجي 26

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق واليمن اليوم دون تقطيع بث مباشر - خليجي 26

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر جودة عالية اليوم في خليجي 26

شاهد بالبث المباشر العراق اليوم.. مشاهدة العراق × اليمن بث مباشر دون "تشفير" | خليجي 26

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة العراق × اليمن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | خليجي 26