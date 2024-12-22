"الفجر" ترصد آثار حريق بمطعم شهير بشارع فيصل (صور)

حصلت بوابة "الفجر" على الصور التي ترصد آثار الحريق الذي نشب بمطعم شهير بشارع فيصل.

كشفت معاينة النيابة العامة، تفاصيل نشوب حريق بمطعم شهير بشارع فيصل وتبين أن النيران اشتعلت بمطعم بالطابق الأرضي، وامتدت لعدة طوابق في العقار.

خسائر بالملايين

وتبين من خلال المعاينة، أن الحريق تسبب في تفحم محتويات المطعم بالاضافة إلى العقار الكائن به المطعم، وحدوث تلفيات وخسائر بعدة طوابق، ووصلت خسائر المطعم للملايين.

ةتباشر النيابة العامة، التحقيق في نشوب حريق بمطعم شهير بشارع فيصل، وتستمع لأقوال شهود العيان لكشف كواليس الواقعة

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق هائل اندلع في مطعم شهير بشارع فيصل، دون حدوث إصابات أو وفيات.

وأنه تم الدفع بعدد من السيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات، وأسفر الحريق عن تضرر العقار الذي به المطعم بشكل كبير، وجاري حصر الخسائر.

حريق بمطعم في فيصل

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمطعم شهير بشارع فيصل، انتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

ويستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمطعم لكشف سبب الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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