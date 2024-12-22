شاهد عيان على حريق مطعم شهير بفيصل: ماس باللافته وخسائر بالملايين

حوادث
حريق مطعم تفويله
حريق مطعم تفويله

كشف شاهد عيان، عن تفاصيل جديدة في نشوب حريق بمطعم شهير بشارع فيصل في الهرم، قائلًا،"أن الحريق نشب في الثالثة فجرًا من صباح اليوم، حيث التهمت النيران واجهه المطعم بالكامل ودمر بالكامل، وامتد لبعض الشقق السكنية".

شاهد عيان يكشف التفاصيل

وأضاف الشاهد في كلامه، أن الحريق كان بسبب سيارة كانت أمام المطعم، حيث امتد الحريق للمطعم وحدث ماس كهربائي في لافته المطعم، نتج عنه حريق كامل للمطعم، وجميع الطوابق الكائن بها المطعم.

وذكر شاهد عيان على الحريق أن النيران اندلعت داخل المطعم أثناء سير العمل فيه، مشيرًا إلى أن الأهالي حاولوا إخماد الحريق، حيث تمت السيطرة عليه بعد 45 دقيقة..

المعاينة تكشف التفاصيل

وكشفت معاينة النيابة العامة، تفاصيل نشوب حريق بمطعم شهير بشارع فيصل وتبين أن النيران اشتعلت بمطعم بالطابق الأرضي، وامتدت لعدة طوابق في العقار.

خسائر بالملايين

وتبين من خلال المعاينة، أن الحريق تسبب في تفحم محتويات المطعم بالاضافة إلى العقار الكائن به المطعم، وحدوث تلفيات وخسائر بعدة طوابق، ووصلت خسائر المطعم للملايين.

ةتباشر النيابة العامة، التحقيق في نشوب حريق بمطعم شهير بشارع فيصل، وتستمع لأقوال شهود العيان لكشف كواليس الواقعة

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق هائل اندلع في مطعم شهير بشارع فيصل، دون حدوث إصابات أو وفيات.

وأنه تم الدفع بعدد من السيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات، وأسفر الحريق عن تضرر العقار الذي به المطعم بشكل كبير، وجاري حصر الخسائر.

حريق بمطعم  في فيصل

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمطعم شهير بشارع فيصل، انتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

ويستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمطعم لكشف سبب الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق

النيابة العامة ت النيابة العامة شاهد عيان يكشف التفاصيل حريق مطعم خسائر بالملايين نشوب حريق لافتة

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