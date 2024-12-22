عصابة تخصصت بارتكاب جرائم السرقات بمدينة نصر.. والأمن يلاحقهم

حوادث
متهمين
متهمين

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي، وكمية من السجائر مختلفة الأنواع، وهاتف محمول، من أحد المحال بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، والهاتف المحمول المستولى عليه، وفرد خرطوش، و3 قطع سلاح أبيض ومبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة.
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بقيامهم بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلين سيئي النية "تم ضبطهما"، وتم بإرشادهما ضبط 109 خراطيش سجائر مختلفة الأنواع "المستولى عليها".. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث الفجر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الأجهزة الأمنية التحقيق النيابة العامة تشكيل عصابي تهم

الأكثر قراءة

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة العراق واليمن اليوم في خليجي 26

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق واليمن اليوم دون تقطيع بث مباشر - خليجي 26

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر جودة عالية اليوم في خليجي 26

شاهد بالبث المباشر العراق اليوم.. مشاهدة العراق × اليمن بث مباشر دون "تشفير" | خليجي 26

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة العراق × اليمن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | خليجي 26